Joao Pereira: Sahaya hedeflerimize ulaşmak için çıkacağız

Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile çalışmalarına devam etti.

Joao Pereira yönetimimdeki antrenman koşu ve ardından taktik çalışması ile devam etti.

"ÇOK İYİ BİR KAMP GEÇİRDİK"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joa Pereira, şu şekilde konuştu:

Çok iyi bir kamp geçirdik. Her şey planladığımız gibi ve programa uygun bir şekilde ilerledi. Oyuncular bizim ne istediğimizi ne vermek istediğimizi çok iyi anladılar ve her şey yolunda gitti. Çok iyi çalıştılar. Rakibimiz geçen hafta bir maç oynadı. Mücadele açısından iyi bir maç çıkardı. Biz ise maç oynama fırsatımız olmadı ama diğer taraftan da bizim bir hafta daha çalışma durumumuz oldu. Rakibimizin de geçen haftaki maçını izleme şansımız oldu. Biz her zamanki gibi sahaya hedeflerimize ulaşmak için çıkacağız.

"BİZİM İÇİN ASLINDA İYİ OLMADI"

Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe maçının ertelenmesi ile ilgili konuşan Pereira, şu şekilde konuştu:

Bizim için aslında iyi olmadı. Fenerbahçe Avrupa’da bir maç oynayacaktı daha sonra bizle oynayacaktı ve sonrasında bir maçları daha olacaktı. Belki bu bizim için bir avantaj olacaktı. Sezon başındaki ilk maçı oynasaydık bizim için daha iyi olurdu. Çoğu kişi belki kazanamayacağımızı düşünüyordu. Ama oynamadık. Oynasaydık daha iyi olurdu. Biz maça tamamen hazırdık. Oradan puan alacağımızı düşünüyordum. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı bir karar var. Türk futbolunun iyiliği için alınan bir karar. Avrupa’da daha başarılı sonuçlar alınması için alınan bir karar. Bunu anlıyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde daha fazla Türk takımının olması ve daha başarılı sonuçların alınması Türk futbolu için daha iyi olacaktır.

"ZOR SÜRECİ YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Geçen sezon Alanyaspor için zor bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Joao Pereira, şu şekilde konuştu: