Joao Pereira: Türkiye'deki kulüpler ve şartlar harika ama iyiye gidemiyoruz

Süper Lig'in 1. hafta erteleme müsabakasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Hakemler hakkında konuşmak istemediğini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.
"TÜRK FUTBOLU NEDEN İYİYE GİTMİYOR?"
Kendi aralarında 'Türk futbolu neden iyi gitmiyor, neden Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla Türk takımı yok.' diye konuştuklarının altını çizdi.
Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Pereira, daha iyi olmak için tüm şartların uygun olmasına rağmen bunun gerçekleştirilemediğine vurgu yaptı.
"DAHA İYİYE GİTMEYİ İSTEMİYORUZDUR"
Pereira, "Eğer daha iyiye gidemiyorsak, biz daha iyiye gitmeyi istemiyoruzdur." dedi.
Pereira şu değerlendirmeyi yaptı:
"Çocuklarım burada büyüyorlar. Trabzon'u, Alanya'yı çok seviyorum. Neden Avrupa kupalarında daha fazla Türk takımı yok? Neden daha iyi olamıyoruz. Bütün şartlar uygun, iyi statlar var, iyi takımlar var. Teknoloji gelişti. Eğer daha iyiye gidemiyorsak, biz daha iyiye gitmeyi istemiyoruzdur. Bu yüzden olabilir. Türkiye için her şeyin en iyisini istiyorum. Bazı insanlar şu anda puan aldığımız için mutlu olmam gerektiğini düşünebilir ama biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, bütün takımlar da kazanmak için oynamalı. Türkiye'de harika kulüpler var, harika şartlar var. Neden Avrupa'da daha fazla takım yok? Portekiz'deki şartlara göre Türkiye'deki şartlar çok daha iyi ama Avrupa'da daha fazla Portekiz takımı yer alıyor. Türkiye bunu hak ediyor."