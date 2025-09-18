Joao Pereira: Türkiye'deki kulüpler ve şartlar harika ama iyiye gidemiyoruz

Süper Lig'in 1. hafta erteleme müsabakasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakemler hakkında konuşmak istemediğini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLU NEDEN İYİYE GİTMİYOR?"

Kendi aralarında 'Türk futbolu neden iyi gitmiyor, neden Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla Türk takımı yok.' diye konuştuklarının altını çizdi.

Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Pereira, daha iyi olmak için tüm şartların uygun olmasına rağmen bunun gerçekleştirilemediğine vurgu yaptı.

"DAHA İYİYE GİTMEYİ İSTEMİYORUZDUR"

Pereira, "Eğer daha iyiye gidemiyorsak, biz daha iyiye gitmeyi istemiyoruzdur." dedi.

Pereira şu değerlendirmeyi yaptı: