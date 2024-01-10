Jonas Svensson'dan ilk açıklama: Yüzde 100'ümü vereceğim Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayı giydi ve ayağının tozuyla kulübün resmi sitesine konuştu.

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ensonhaber.com

Valentin Rosier'in kadro dışı bırakılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, arayışını Jonas Svensson ile sonlandırdı.

Başarılı oyuncuyu kadrosuna kattığını duyuran siyah-beyazlılar, transfer sezonuna da hızlı bir şekilde girmiş oldu.

"Çok mutluyum"

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Elbette çok mutluyum, benim için çok önemli bir gün. İleriye doğru bir adım attığım için mutluyum. Beşiktaş büyük ve tüm dünyada tanınan bir kulüp. Benim için özel bir gün ve Beşiktaş’ta olduğum için çok mutluyum.

"Türkiye futbol oynamak için harika"

Türkiye beni her zaman büyülemiştir. Hep futbol oynanacak ve yaşanacak bir ülke olarak görmüşümdür. Buradaki futbol kültürü ve fanatik taraftarlar beni hep etkilemiştir. Buradaki ofansif futbol anlayışını da seviyorum. Maçları izlemeyi ve oynamayı daha eğlenceli hale getiriyor. Elbette daha önce Türkiye’de oynayan ve burası hakkında olumlu konuşan arkadaşlarım da vardı. Ben de farklı bir kültürde yaşamak istedim. Çünkü kuzeyden geliyorum ve orada her şey oldukça farklıdır. Burada yaşamanın ve Türk kültürünü öğrenmenin iyi bir deneyim olacağını düşündüm. Bence Türkiye futbol oynamak için harika bir yer.

"Çok hoş karşılandım"

Buradaki insanlar iletişime açık ve dostça davranıyorlar. Ben de bunu çok sevdim. İlk günden beri çok hoş karşılandığımı hissettim. Çünkü buranın insanını çok sevdim. Buranın yemekleri de başka mutfaklarla karşılaştırdığımda oldukça zengin. Bu ülkenin, bu kültürün bir parçası olmaya çalıştım.

"Beşiktaş'ı tanıyorum"

İki buçuk yıldır Türkiye’de top koşturuyorum ve Beşiktaş’ı biliyorum. Beşiktaş’a karşı birçok maçta oynadım. Adana Demirspor’un oyuncusuydum. Bunu kendime sakladım ve sadece ailemle paylaştım. Beşiktaş’ın ilgisini öğrendiğimizden beri pozitif yaklaştık.

"Geleceğimiz parlak"

Elbette herkes mümkün olduğunda ilk 11’de daha çok oynamak ister. Ben de takımda pozitif bir oyuncu olmak istiyorum. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Beşiktaş, büyük hedefleri olan bir takım ve her zaman en üstte olmalı. Her maçımızı kazanmamız gerekir. Takımın büyüklüğünden, tarihinden dolayı bunları yapmalıyız. Birlikte iyi şeyler başaracağımıza eminim. Bizim geleceğimiz parlak.

Taraftar yorumu

Burada oynayan herkes taraftarların fantastik, çok bağıran ve destekleyen olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Türkiye’deki sportif kültür bambaşka bir seviyede. Ben de burada oynamak için sabırsızlanıyorum. Burada iki defa Beşiktaş’a karşı oynadım ve kazanamadık. Burada oynamaya başlamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum. Umarım beraber birçok maç kazanırız.

"Yüzde 100'ümü vereceğim"

Dürüst olmam gerekirse kendimden bahsetmekten pek hoşlanmıyorum. Ama her maçta, her antrenmanda yüzde yüzümü vereceğimin sözünü verebilirim. Çok koşarım ve her zaman takım için savaşırım. Uzun yıllar Hollanda’da oynadım ve iyi bir pasör olduğumu da söyleyebilirim. Hakkımda konuşmaktansa sahada göstermeyi yeğlerim. Her maçta, her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim.

"Heyecanlıyım, hazırım"