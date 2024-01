ensonhaber.com

Valentin Rosier'in kadro dışı bırakılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, arayışını Jonas Svensson ile sonlandırdı.

Başarılı oyuncuyu kadrosuna kattığını duyuran siyah-beyazlılar, transfer sezonuna da hızlı bir şekilde girmiş oldu.

"Çok mutluyum"

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"Türkiye futbol oynamak için harika"

Türkiye beni her zaman büyülemiştir. Hep futbol oynanacak ve yaşanacak bir ülke olarak görmüşümdür. Buradaki futbol kültürü ve fanatik taraftarlar beni hep etkilemiştir. Buradaki ofansif futbol anlayışını da seviyorum. Maçları izlemeyi ve oynamayı daha eğlenceli hale getiriyor. Elbette daha önce Türkiye’de oynayan ve burası hakkında olumlu konuşan arkadaşlarım da vardı. Ben de farklı bir kültürde yaşamak istedim. Çünkü kuzeyden geliyorum ve orada her şey oldukça farklıdır. Burada yaşamanın ve Türk kültürünü öğrenmenin iyi bir deneyim olacağını düşündüm. Bence Türkiye futbol oynamak için harika bir yer.

"Çok hoş karşılandım"

"Beşiktaş'ı tanıyorum"

"Geleceğimiz parlak"

Elbette herkes mümkün olduğunda ilk 11’de daha çok oynamak ister. Ben de takımda pozitif bir oyuncu olmak istiyorum. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Beşiktaş, büyük hedefleri olan bir takım ve her zaman en üstte olmalı. Her maçımızı kazanmamız gerekir. Takımın büyüklüğünden, tarihinden dolayı bunları yapmalıyız. Birlikte iyi şeyler başaracağımıza eminim. Bizim geleceğimiz parlak.

"Yüzde 100'ümü vereceğim"

Dürüst olmam gerekirse kendimden bahsetmekten pek hoşlanmıyorum. Ama her maçta, her antrenmanda yüzde yüzümü vereceğimin sözünü verebilirim. Çok koşarım ve her zaman takım için savaşırım. Uzun yıllar Hollanda’da oynadım ve iyi bir pasör olduğumu da söyleyebilirim. Hakkımda konuşmaktansa sahada göstermeyi yeğlerim. Her maçta, her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim.