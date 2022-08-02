Jorge Jesus, Serdar Dursun'un takımda kalmasını istiyor

Fenerbahçe’de birinci forvet konumunu kaybettiği için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Serdar Dursun için teknik adam Jorge Jesus, “Takımda kalmalı” raporu verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de, as kadroda yerini kaybettiği için takımdan ayrılmak isteyen Serdar Dursun ile ilgili olarak bir gelişme yaşandı.

Joshua King ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir golcü futbolcu transferi daha yapılması beklenirken Jesus’un kararı şaşırttı.

Jesus kalmasını istiyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un, Serdar Dursun'un takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdiği biliniyor.

Milli futbolcu Serdar Dursun için başta Schalke olmak üzere birçok kulüpten teklifler aldığı ifade ediliyordu. Jorge Jesus'un bu kararı sonrasında Serdar Dursun'un nasıl bir rota çizeceği ise merak konusu oldu.

Ancak Serdar Dursun'un, çift forvetli sistemde gerek 11'de gerekse de sonradan oyuna girerek forma giyme şansının yüksek olabileceği de değerlendiriliyor.

Golleriyle dikkat çekiyor

Sarı-lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik başarı yakaladı.

Milli forma altında ise 8 maçta mücadele eden Serdar, bu maçlarda 7 gol kaydetti.