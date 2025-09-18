Jose Mourinho, Benfica’nın yeni teknik direktörü oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho ile yollar ayrılmış ve yerine Domenico Tedesco göreve getirilmişti.

Mourinho'nun sarı-lacivertliler sonrası geleceği merak konusuydu.

Ve Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu.

RESMİYET KAZANDI

Fenerbahçe ile sözleşmesi 21 gün önce sona erdirilen Mourinho, soluğu Benfica'da aldı.

Benfica, 62 yaşındaki teknik adam ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Portekiz ekibi, dünyaca ünlü teknik adamla 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalarken 2025/26 sezonunun son resmi maçından 10 gün sonra, hem Benfica'nın hem de Mourinho'nun, 2026/27 sezonu için sözleşmeyi sonlandırabileceği belirtildi.

"BENFICA İÇİN YAŞAYACAĞIM"

Portekizli teknik direktör, imza töreninde yaptığı açıklamada "Benfica için yaşayacağım. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam ayrıca, "Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp, beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi." sözlerini sarf etti.

Benfica Başkanı Rui Costa ise, "Jose Mourinho'nun, Benfica teknik direktörü olması bizim için bir onur, bir ayrıcalık ve bir gurur kaynağıdır." dedi.

Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 11 yenilgi yaşadı.