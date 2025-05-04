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Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 5. derbisini de galip bitiremedi

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 5. derbisini de galip bitiremedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon çıktığı 5 derbide de galibiyet alamadı.