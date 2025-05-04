Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 5. derbisini de galip bitiremedi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı.
Sezon başı sarı-lacivertlilerin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakiplerle oynanan derbilerde galibiyetle tanışamadı.
DERBİ KAZANAMIYOR
Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a kaybeden Mourinho, konuk olduğu Beşiktaş karşısında da mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalırken, bugün de evinde Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.
Jose Mourinho'nun öğrencileri 2 Nisan'da oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında da Galatasaray'a 2-1'lik skorla elendi.
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de aldığı 3 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.
RAKİP BAŞAKŞEHİR
Ligde 75 puanda kalan Fenerbahçe, gelecek hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
MOURINHO'NUN DERBİ SONUÇLARI
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