Jose Mourinho göndereceği isimleri belirledi

Kadrosunu Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Somedo'yla güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun "gönderilsin" raporu verdiği ve son maçın kadrosuna almadığı 4 futbolcu ile kısa sürede yolların ayrılması bekleniyor.

GİDECEKLER DE NETLEŞTİ

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un "2 kanat, bir orta saha oyuncusu için çalışmalarımız var" açıklaması sonrası yeni transferler beklenirken, diğer yandan veda edilecek futbolcular için çalışmalar devam ediyor.

4 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

62 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı; Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yanı sıra geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Diego Carlos ve Ognjen Mimovic için yönetime "gönderilsin" raporu verdi.

KADROYA ALINMAMIŞLARDI

Takıma hız katacak kanat oyuncularını bekleyen Jose Mourinho, söz konusu 4 futbolcuyu, Süper Lig'in 2'inci haftasında deplasmanda 0-0 sonuçlanan Göztepe karşılaşmasının kadrosuna almamıştı.