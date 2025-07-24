Jose Mourinho, İspanyol basınına konuştu: Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Al Ittihad ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasının ardından İspanyol basınına açıklama yaptı.

Al Ittihad'da oynayan Karim Benzema ve Fabinho ile görüşen, daha sonra İspanyol basınından ElDesmarque'ye konuşan Jose Mourinho, sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU BİR BÜTÇE MESELESİ, YİNE DE DENEYECEĞİZ"

Jose Mourinho ilk olarak "Artık sonuçlar bizim için önemli. Önemli olan takımın gelişmesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması. Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var, ancak bu bir bütçe meselesi, yine de deneyeceğiz. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var." dedi.

"SPORTİF AÇIDAN AVRUPA LİGİ TAKIMIYIZ"

İspanyol basınındaki haberin devamında Jose Mourinho'nun "İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız . Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan eski takımı Real Madrid'in teknik direktörlüğe Xabi Alonso'yu getirmesini değerlendiren Mourinho, "Başkan Florentino Perez'in kariyeri boyunca ve Real Madrid'i yönetirken çok fazla hata yaptığını düşünmüyorum. İster oyuncularla ister teknik direktörlerle olsun." açıklamasını yaptı.