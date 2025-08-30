Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica’ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.

Dün akşam yemeğinde teknik ekibiyle bir araya gelen ünlü teknik adam, bugün Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla saat 12.20’de Lizbon’a gitti.

Mourinho, ülkesi Portekiz'de ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

"BASIN TOPLANTIMI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Havalimanında soruları yanıtlayan Mourinho sözlerine, şu ifadelerle başladı:

Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?

"BİTTİ Mİ, BİTER"

Ardından muhabirin, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusunda Portekizli teknik adam, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." cevabını verdi.