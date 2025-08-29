Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi son buldu...

Sarı-lacivertli yönetim, ligde ve Avrupa'da beklenen barışı gelmeyince Portekizli çalıştırıcının biletini kesti.

Sarı-lacivertli kulübün Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararının faturası ise ağır oldu.

AĞIR FATURA

Buna göre Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın sözleşmesini feshetmek için milyonlarca euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

Kulübün karşılıklı anlaşma ibaresi kullanmadan Mourinho'nun sözleşmesini tek taraflı feshetme kararının bedeli netleşmeye başladı.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe yönetimi, imzaladığı sözleşmedeki fesih maddesi uyarınca, teknik direktöre 15 milyon euro tutarında tazminat ödemeyi kabul etti.

Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan Portekizli teknik adam; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.