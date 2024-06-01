Jose Mourinho'dan Fenerbahçe için ilk açıklama Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla Şampiyonlar Ligi'nde olmak için savaşacağını söyledi.

ensonhaber.com

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Jose Mourinho, geleceği hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Londra'da olan Portekizli çalıştırıcı, final öncesinde Sky Sports'a konuştu.

"Henüz bitmiş bir şey yok"

Dünyaca ünlü teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum.

"Meydan okumaları severim"

2008-2009 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edemeyen Fenerbahçe ile ilgili Mourinho, şunları dedi:

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu EURO 2024'te olacak ve ilk tur öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama bildiğiniz gibi meydan okumaları severim. Şampiyonlar Ligi'nde olmak için savaşacağım.

Fenerbahçe, KAP'a açıklama yapmıştı

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer vermişti.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran Mourinho, takımın başında çıktığı 138 karşılaşmada 1.70 puan ortalaması tutturmuştu.