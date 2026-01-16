Inter'den Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu yanıtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferi için rotasını bir kez daha Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çevirmişti.

Inter ile görüşmelere başlayan Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcu için Inter'e 15 milyon euro bonservis teklifinde bulunmuştu.

GALATASARAY HAKAN İÇİN YOKLADI

İtalyan devinden Galatasaray'a cevap geldi.

HT Spor'da yer alan habere göre; Inter, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı teklifi reddetti.

İTALYANLAR '25 MİLYON EURODAN AŞAĞI OLMAZ' DEDİ

İtalyan ekibinin yıldız oyuncudan 25 milyon euro gelir beklediği, bu rakamı Galatasaray'a ilettiği belirtildi.

Inter formasıyla bu sezon tüm kulvarlardsa 22 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, rakip kalelere 8 gol atarken, 4 golün de pasını verdi.