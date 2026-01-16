Salih Özcan'ın istekleri Beşiktaş'ı çıldırttı: Transfer durduruldu!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren ve milli futbolcu Salih Özcan'la görüşmeler yapan Beşiktaş'tan yeni bir karar çıktı.

Beşiktaş, Salih Özcan transferinde görüşmeleri şimdilik dondurdu.

Siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmelerini sürdürürken sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis konusunu oyuncunun çözmesini talep etmişti.

SALİH ÖZCAN'IN İSTEKLERİ TRANSFERİ DURDURDU

Ancak oyuncu tarafından gelen talep, siyah-beyazlıları çıldırttı.

Buna göre Özcan, Beşiktaş'tan 4 milyon euro maaş ve 1,5 milyon euro da imza parası istedi.

Maaş görüşmelerinde aradaki fark devam ederken milli oyuncunun Dortmund ile ayrılık için yaptığı temaslarda da ilerleme olmadı.

MAAŞ KONUSUNDA ORTA YOL BULUNAMADI

Siyah-beyazlılar, sürecin uzaması nedeniyle bu transferde frene basarken görüşmeler şimdilik donduruldu.

Beşiktaş'ın orta saha için listedeki diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

BU SEZON 21 DAKİKA

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 4 maçta yalnızca 21 dakika süre buldu.

Salih geçen yıl ise Dortmund formasıyla tüm sezon boyunca 14 maça çıktı.

BARDAKCI VE KOÇ ARASINDAKİ İFADEYİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Öte yandan Salih Özcan ve menajerinin istekleri, akıllara Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transferi öncesi devreye giren Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un o sözlerini getirdi.

O dönem sarı-lacivertlilerin başkanlığını yapan Ali Koç'un Bardakcı'yla yaptığı görüşmede oyuncuya, "Sen bu kadar eder misin?" ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Abdülkerim'in bu ifade üzerine tercihi Galatasaray olmuştu.

Salih Özcan'ın Beşiktaş'tan talep ettikleri sonrası sosyal medyada birçok taraftar 'Sen bu kadar eder misin Salih?' yorumunda bulundu.