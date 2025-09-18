Jose Mourinho'dan olay yaratan Fenerbahçe itirafı!

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a mağlup oldukların maçın ardından Teknik Direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı.

Portekiz ekibi, kısa bir süre önce Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Portekizli teknik adam, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA DUYGU VAR"

Basın toplantısının başında çok duygulu olduğunu dile getiren Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Çok fazla duygu var ama tecrübem bunları kontrol etmemi sağlıyor. Bana duyduğunuz güven için teşekkür etmek istiyorum. Portekizli olduğum için Benfica ulusunun ve bu kulübün tarihini ve kültürünü bilmeyen kimse yoktur, ama şunu netleştirmek istiyorum: tüm bu duyguları bir kenara bırakabilmeli ve Benfica'ya çok sade bir şekilde bakabilmeliyim.

"KARİYERİMİ KUTLAMAYA GELMEDİM"

25 yıl boyunca dünyanın en büyük kulüplerde çalıştığını belirten deneyimli teknik adam, şunları dedi:

Ben dünyanın en büyük kulüplerinden birinin teknik direktörüyüm! Zor tarafına değil, bir teknik direktörün işinin verdiği keyfe odaklanmak, heyecan verici olana odaklanmak istiyorum. 25 yıl geçti ama buraya kariyerimi kutlamaya gelmedim. Bu 25 yıl boyunca dünyanın en büyük kulüplerinde çalışma fırsatı buldum.

"BENFICA KADAR MOTİVE ETMEDİ"

Çalıştığı hiçbir kulübün Benfica gibi olmadığını söyleyen Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak size şunu söylemek istiyorum: Çalıştırma fırsatı bulduğum hiçbir kulüp, Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar beni motive etmedi. Sözüm açık Benfica için, görevim için yaşayacağım. Evden çıkarken 'pazar günü görüşürüz' dedim. Bu çok büyük bir onur.

"TÜYLERİNİZİ DİKEN DİKEN EDİYOR"

Benfica'nın DNA'sında kazanmanın olduğunu aktaran Mourinho, şunları dedi:

Bazı insanların gözünde iki özgeçmişim var: biri belli bir dönemi kapsıyor, diğeri ise bazı insanların gözünde kariyerimin daha az şanslı bir evresini temsil ediyor. Talihsizliğim şu ki, son beş yılda iki Avrupa finali oynadım. Ama ben önemli değilim; artık daha özverili, daha az ben merkezli ve başkalarına verebileceğim sevinçlere odaklı bir dönemdeyim. Ben önemli değilim; önemli olan Benfica taraftarları. Buradayım çünkü hizmet etmek, Benfica'yı kazandırmak istiyorum. Benfica'nın DNA'sı kazanmaktır. Bu kültürle, bu profille, futbola aşık insanlarla çok güçlü bir şekilde özdeşleşiyorum. İnsanlar kazanmak ister, ama aynı zamanda çabanın, mentalitenin, fedakârlığın bir parçası olduklarını hissetmek isterler. Biz ayrıcalıklıyız ama o 90 dakika boyunca o insanları temsil ediyoruz. Mesleğime çok büyük saygım var, ama kulübüme de çok büyük saygım var. Dün yanımda bazı televizyon motosikletleri vardı; Benfica taraftarları yolda zıplıyordu, tüylerinizi diken diken ediyor, gerçekten tüylerinizi diken diken ediyor.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI OLAN GERÇEK BENFICA!"

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, şunları dedi:

25 yıl en üst seviyede olmak beni bunlara karşı bağışık hale getirmedi. Her zaman kazanamayacağız ama iki gün önceki gibi de kaybedemeyiz. Bu Benfica değil. Benfica, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 30 dakika, İstanbul'da bir kişi eksik oynayıp olumlu bir sonuç alan takımdır. Benim kendimi özdeşleştirdiğim Benfica budur. 48 saat içinde bir maçım var, toparlanmaya çalışan oyuncularla karşı karşıya olacağım. Parmağımı oraya koymam gerek, ama çok nazikçe; radikal olamam. Bu profille, duygusal bir seviyede başlamamız lazım, sahaya milyonlar olduğumuzu bilerek çıkmalı ve onları düşünmeliyiz. Taktik açıdan da dokunuşlarım olacak ama çok kontrollü bir şekilde. Önceki hocam çok iyi işler yaptı.

"FENERBAHÇE'DE İMKANSIZDI"

Fenerbahçe hakkında konuşan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Önceki kulübümde işler kolaydı, dörtlü savunmayla oynamak istiyordum ama ben ayrıldıktan sonra kulüp 5 oyuncu transfer etti. Ben oradayken bu imkansızdı. Ama elde olana uyum sağlıyorum. Elinde olana uyum sağlaman gerekiyor. Benfica kadrosunu övdüm ve yine öveceğim. Bana kelimelerle oynadım mı diye sorarsanız, evet, ama Benfica'nın piyasada harika bir iş çıkardığını düşündüm, çok beğendiğim bir takımdı. Ben büyük bir fair-play örneği değilim, ama daha iyiyim; yine de Benfica'ya ve Bruno'ya tebrikleri kolaylıkla söyleyemedim. Benfica'nın iyi oyuncuları var, iyi bir teknik direktörü vardı, ama bizim hayatımız böyle. Biz teknik direktörlerin işi yarıda kesildiğinde yaşaması gereken bir yas süreci var ve Bruno da muhtemelen benim çektiğim gibi çekiyordur, ama ona en büyük mutlulukları diliyorum.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEK HATAYDI"

Kendisine yöneltilen "Şampiyonluk sözü verebilir misiniz?" sorusuna Jose Mourinho, şu cevabı verdi:

Verilen sözler, sonuçta sadece verdikleri kadar değerlidir. O dönemde, Porto'dayken bir söz vermiştim ve bozabilirdim. Benfica'nın şampiyonluk için gereken her şeye sahip olduğuna gerçekten inanıyorum. İki puan kaybettiler, biz de kesinlikle daha fazla kaybedeceğiz, umarım çok fazla olmaz, ama sıfırdan başlıyoruz. Benfica'nın soyunma odasında şampiyon olacak potansiyeli var, bunu saklamıyorum. Bu bir söz değil, bunun gerçekleşebileceğine ve gerçekleşmesi gerektiğine dair bir inanç. Benim için bağlam, dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmak. Kariyerim çok zengin geçti, farklı ülkelerde teknik direktörlük yaptım, yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim. Yaptığımız iyi ya da kötü şeylerin farkındayım. Fenerbahçe'ye gitmek bir hataydı, ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, yeniden kendi seviyeme dönmek demek.

BENFICA'YA ELENMİŞTİ

Mourinho, Fenerbahçe'nin başındayken UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'yla ilk maçta golsüz berabere kalmış, Portekiz'de oynanan rövanşta ise 1-0 mağlup olmuştu.