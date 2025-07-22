Jose Mourinho'dan Orkun Kökçü için olay sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Portekiz'de Canal 11'e verdiği röportajın kısa bir bölümü yayınlandı.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın Benfica'dan Orkun Kökçü transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Jose Mourinho'ya Portekiz'den transfer yapma olasılığı soruldu.

"ARTIK BRUNO LAGE'Yİ RAHATSIZ ETMEYECEK"

Mourinho bu soruya şu sözlerle yanıt verdi:

İç piyasanın farkındayım ama gerçeklerin de farkındayım! Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir pazar olduğunu düşünmüyorum. Ama Orkun Kökçü evine gidiyor. Evine gidiyor, erken ayrılıyor, iyi kazanıyor ve artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek.

LAGE İLE TARTIŞMIŞTI

Orkun Kökçü, Benfica forması giydiği dönemde FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki göstermişti.

Lage ile Orkun arasındaki tartışma saha kenarında devam etmiş ve o anlar yayına yansımıştı.

Lage'nin de bu anlarda, 24 yaşındaki futbolcuya sus işareti yaptığı görülmüştü.