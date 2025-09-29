Jota Silva'nın gol hayali gerçekleşti

Beşiktaş, Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclav Cerny ve 90+3. dakikada Jota Silva attı.

Kocaelispor'un tek golü 50. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Öte yandan siyah-beyazlıların Nottingham Forest'tan yeni transferi Jota Silva'nın kafayla gol atma hayali gerçek oldu.

Portekizli futbolcu, Beşiktaş'a geldikten sonra "Beşiktaş için attığın ilk golü hayal et, nasıl olurdu?" sorusuna verdiği yanıt gerçekleşti.

15 Eylül'deki bu soruya "Muhtemel tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye, belki bir ortayla gelen kafa golü olur. Bundan çok keyif alırım." diyen Jota Silva, bu hayalini yaşadı.

"ATMOSFER ÇOK İYİYDİ"

Beşiktaş'ın yeni isimlerinden Jota Silva, Kocaelispor karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarın önündeki ilk maçta gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Jota Silva, şunları dedi:

Atmosfer çok iyiydi. Burada kazanmak da çok önemliydi. Taraftar karşısında ilk maçımda golümü de attım, bu çok özel. Bunun tadını çıkaracağım. İlk maçımda müthiş atmosfer ve gol... Hayatım boyunca yanımda olacak bir anı... Çok özel bir gündü...

"BEŞİKTAŞ HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAR"

Galatasaray derbisi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Jota Silva, şu ifadeleri kullandı: