Junior Olaitan: Galatasaray derbisinden sonra kolay olmadı

Süper Lig'de konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki iyi gidişatını devam ettirdi.

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünü atan Junior Olaitan, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"KOLAY BİR MAÇ OLMADI"

Karşılaşmayı değerlendiren Junior Olaitan "Bizim için kolay bir maç olmadı derbiden sonra. Özellikle kaybetmeme serimiz vardı, kazanarak geliyorduk ve ardından bir mağlubiyet. Böyle bir maçın ilk yarısı da kolay olmadı. Kırmızı kart oldu ve istediğimizi yapamadık ilk yarıda. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık ve kazandık." dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Junior Olaitan ayrıca "Ben bununla ilgili daha önce de söyledim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Ben de kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum, bana güveniyor. Hangi pozisyon olursa olsun elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.