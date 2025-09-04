Juventus, Kenan Yıldız'a zam yapıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Torino temsilcisi, 20 yaşındaki milli oyuncunun sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı.

Yeni anlaşma sağlanması halinde, yıllık maaşı 1.5 milyon euro olan sağ kanat oyuncusunun kazancı 5 milyon euroya yükselecek.

EN ÇOK KAZANAN İSİMLER ARASINA GİRECEK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, kazanacağı bu ücretle birlikte kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yer alacak.

İMZA ATACAK

İtalya'da kariyerini sürdürmek isteyen ve Juventus'la yeni sözleşmeye sıcak bakan milli oyuncunun, imzayı kısa sürede atmasının beklendiği aktarıldı.

JUVENTUS PERFORMANSI

Yıldız futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 86 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti.