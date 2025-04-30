Juventus'ta Arkadiusz Milik, forma giyemeden sözleşme uzattı

Haber Merkezi

Juventus, yaklaşık 3 yıl önce renklerine bağladığı Arkadiusz Milik ile yeni sözleşme imzaladı.

Juventus, 2026'ya kadar kontratı olan Milik'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.

BU SEZON 1 MAÇA DAHİ ÇIKAMADI

2022-23 sezonunda sakatlığı nedeniyle 15 maç, 2023-24 sezonunda ise 7 maç kaçıran Arkadiusz Milik, bu sezon ise yine yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 1 maça dahi çıkamadı.

208 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI

2024 yazındaki diz sakatlığı nedeniyle 208 gün sahalardan uzak kalan Milik, 2025 yılı başında alt baldır sakatlığı ve son olarak mart ayı sonunda yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz siftah yapamadı.

SÖZLEŞME UZATTILAR

Juventus, Milik'i Marsilya'dan kiralama bedeliyle birlikte toplam 8 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.