Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama geldi

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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Victor Osimhen'in geleceğinde belirsizlik sürüyor.

Sezon boyunca gösterdiği etkili performans ve attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk mücadelesine büyük katkı sağlayan Victor Osimhen'in adı, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Osimhen'i isteyen kulüplerden birisinin de Juventus olduğu iddia ediliyordu.

İtalyan takımının sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan spekülasyonlara yanıt verdi.

"OSIMHEN'İ İSTEMİYORUZ!"

Beyaz TV'ye konuşan Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Victor Osimhen, bu sezon 38 maçta Galatasaray forması giydi ve 33 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.