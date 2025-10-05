Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yendi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftası derbi mücadelesine sahne oldu.

Burak Sidar yönetimindeki Beşiktaş ile Gökhan Bozkaya'nın çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İBB GOP Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan Fenerbahçe oldu.

Konuk takım sarı-lacivertliler, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE GALİP GELDİ

Derbinin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1

İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

FENERBAHÇE'DEN 3'TE 3

Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 6 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Hakkarigücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ise 1207 Antalya ile deplasmanda karşılaşacak.