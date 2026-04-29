Kalesini en çok gole kapatan ekip: Göztepe

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Ligin bitimine 3 maç kala Avrupa potası için mücadelesini sürdüren İzmir ekibi, en az kayıpla sezonu tamamlayıp hedefine ulaşmak istiyor.

Bu sezon hücum anlamında zaman zaman üretkenlik sorunu yaşayan sarı-kırmızılılar, savunmada ise tam tersi bir performansa imza atarak etkileyici bir görüntü çizdi.

GÖZTEPE ZİRVEDE

Oynadığı 31 maçın 16’sında kalesini gole kapatan Göztepe, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

Mücadele ettiği her iki maçtan birinde gol yemeyen sarı-kırmızılılar; Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği (2 maç), Kasımpaşa, Gaziantep FK, Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını hem kazanıp hem de gol yemeden tamamladı.

Göztepe, galibiyet elde edemediği Kayserispor, Fenerbahçe, Eyüpspor (2 maç), Kocaelispor ve Konyaspor müsabakalarında da rakiplerine gol izni vermeyerek savunmadaki başarılı performansını sürdürdü.

BU İSTATİSTİKLE LİGİ ZİRVEDE TAMAMLADI

Ligin bitimine 3 hafta kala Göztepe, 16 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda zirvede yer alıyor.

Sarı-kırmızılıları 12’şer maçla Başakşehir ve Galatasaray takip ediyor.

İzmir ekibi, kalan 3 maçın tamamında gol yemesi ve Başakşehir ile Galatasaray’ın tüm maçlarını gol yemeden tamamlaması durumunda dahi zirvedeki yerini korumayı garantilemiş durumda.

Öte yandan Fenerbahçe ise 10 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda dördüncü sırada yer alıyor.