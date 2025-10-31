Abone ol: Google News

Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile yolların ayrıldığını açıkladı...

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 17:07
  • Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdı.
  • Takım, Süper Lig'de 10 maçta 4 puan toplayarak son sırada yer alıyor.
  • Karagümrük, Onur Can Korkmaz ile devam edecek.

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha...

Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılık anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

10 MAÇTA 1 GALİBİYET 

Öte yandan Fatih Karagümrük, 10 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de sonuncu sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi 10 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 4 puan topladı.

Licka, 0.40 puan ortalaması yakaladı.

KORKMAZ'LA DEVAM KARARI ÇIKTI 

Son olarak Fatih Karagümrük, yardımcı antrenör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı alındığını açıkladı

