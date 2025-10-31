Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha...

Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılık anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."