Kartal Kayra Yılmaz: Kötü gidişata son vereceğiz

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Kartal Kayra Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ GİDİŞATA SON VERECEĞİZ"

Karşılaşma sonrası konuşan 24 yaşındaki orta saha, şunları dedi:

Öncelikle çok üzgünüz. Şu anda kötü bir süreçten geçiyoruz. İlk yarı başka, ikinci yarı bambaşka maç. İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarıda girdiğimiz fırsatları değerlendirsek farklı olabilirdi. Bahane bulmadan çalışmamız gerekiyor. Milli ara var. Şu anda üzgünüz ama taraftarımızın şüphesi olmasın en kısa zamanda bu kötü gidişata son vereceğiz.