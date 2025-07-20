Kasımpaşa, Hull City'ye tek golle geçildi

2025-26 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşılaştı.

Kasımpaşa maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

İLK 11'LER

Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan maça Kasımpaşa; Gianniotis, Espinoza, Szalai, Opoku, Winck, Cem, Atakan, Ouanes, Ali Yavuz, Fall, Kubilay ilk 11’i ile çıktı.

Hull City ise; Pandur, Giles, Hughes, Ajayi, Drameh, Tinsdale, Crooks, Slater, Palmer, Kamara, Joseph kadrosuyla sahada yer aldı.

KAZANAN HULL CITY

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın 69’uncu dakikasında Tyrell Sellars-Fleming ile öne geçen Hull City maçtan da bu skorla galip ayrıldı.