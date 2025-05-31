Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Karşılaşmada, oynanan futboldan çok yaşanan bir an dikkat çekti.

'GEL ANLAT BANA' DİYE BAĞIRDI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, tribünde bulunan kendi taraftarıyla tartıştı.

"Gel anlat bana" diye taraftara bağıran Yılmaz'ın tartışma nedeni ise henüz ortaya çıkmadı.

İşte o anlar...

TARAFTARLARLA DAHA ÖNCE DE TARTIŞTI

Öte yandan Yılmaz, Kayserispor'a mağlup oldukları karşılaşma öncesi bir taraftarla gerilim yaşamıştı.

Yılmaz, Fenerbahçe sözleri üzerine çok sinirlenmişti.

Bir taraftarın “Her seferinde yatıyorsunuz Fener’e” şeklindeki sözleri Burak Yılmaz’ı çılgına çevirmiş, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullanmıştı.

Yine Yılmaz, Kayserispor'un başındayken, Trabzonsporla oynanan maçın son düdüğünün ardından Trabzonspor taraftarıyla tartışma yaşamıştı.

Yılmaz, taraftarın tepkisine karşılık "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım. Ne yapacağım? Maçı mı satacağım?" diyerek bağırdı.