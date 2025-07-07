Kayserispor, 6 futbolcu ile vedalaştı

Süper Lig’deki mücadelesini yeni sezonda da sürdürecek olan Kayserispor; geçen sezon kadroda bulunan ve sözleşmesi sona eren 6 futbolcu ile devam etmeyeceğini duyurdu.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; şöyle denildi: