Kayserispor - Galatasaray maçının oynanacağı stat hazır hale geldi

Süper Lig'in 3’üncü haftasında Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kayseri Stadyumu'nda 24 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma 21.30’da başlayacak.

Son şampiyon Galatasaray ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele öncesi stat bakıma alınıp bazı düzenlemelerle hazır hale getirildi.

"STADYUM HER ŞEYİ İLE HAZIR DİYEBİLİRİZ"

Demirören Haber Ajansı'na çalışmalarla ilgili bilgi veren stadyum müdürü Ali Yılmaz, şunları dedi:

Bazı hazırlıklarımız var. Bunun için çim bakımı ve stadyum genel temizlikleri yapılıyor. Onun dışından genel tadilatları yaptık. Aksayan yönleri, özellikle çatılarda yalıtım problemi vardı. Onları giderdik. Localarda yenilemeler yaptık. Localarda tadilat ve boyalar yaptık. Bu sene genel anlamda tadilat ile geçti. Genel anlamda stadyum her şeyi ile hazır diyebiliriz.

"ZEMİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Stadyum zemini hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ali Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Sezonu böyle bir maç ile açmak bizim için de heyecan verici. Her maça olduğu gibi hazırlanıyoruz. Son 3 sezonun şampiyonu ile oynayacağımız ve taraftar sayısının çok olacağı için bir tık daha önem kazanıyor. Ayrıca, açılış maçı olması da ayrı bir etken oluyor. Zemine çok önem veriyoruz. Gerekli ilaçlamalarımız, gübrelemelerimiz yapıldı. Daha güzel zemin ile çıkmak için çalışma yapıyoruz. Onun dışında tribünlerimiz yıkanıp, komple temizlendi. Yedek kulübelerimiz hazır hale getirildi. Soyunma odalarındaki eksiklikler giderildi.

"ÇOK GÜZEL BİR MAÇ İLE BAŞLIYORUZ"

Taraftar faktörüne de dikkat çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: