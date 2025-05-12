Kayserispor konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle geçti
Haber Merkezi

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Kayseri'ye galibiyeti getiren golleri 12, 29 ve 63. (P) dakikalarda Miguel Cardoso attı.

Antalya'nın sayısını 25. dakikada Thalisson Kelven kaydetti.

GALATASARAY DEPLASMANINA GİDECEK

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça yükselterek puanını 44 yapan Kayserispor, ligdeki bir sonraki maçında Galatasaray deplasmanına gidecek.

43 puanda kalan Antalyaspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor