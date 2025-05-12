Kayserispor konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle geçti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Kayseri'ye galibiyeti getiren golleri 12, 29 ve 63. (P) dakikalarda Miguel Cardoso attı.
Antalya'nın sayısını 25. dakikada Thalisson Kelven kaydetti.
GALATASARAY DEPLASMANINA GİDECEK
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça yükselterek puanını 44 yapan Kayserispor, ligdeki bir sonraki maçında Galatasaray deplasmanına gidecek.
43 puanda kalan Antalyaspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış