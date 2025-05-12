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Kayserispor konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle geçti

Kayserispor konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle geçti Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.