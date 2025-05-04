Kayserispor, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Hatayspor'u 5-0 yenen Kayserispor, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor, 32. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken 33. haftada sahasında Rizespor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Ligde dün kümede kalma yolundaki rakiplerinden biri olan Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kayseri ekibi, bu sonuçla Akdeniz ekibiyle arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

SON 6 MAÇTA 14 PUAN TOPLADI

Son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan Kayserispor, Sergej Jakirovic yönetiminde oynadığı 13 karşılaşmadan 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 21 kez havalandırdı, kalesinde ise 11 gol gördü.

Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Jakirovic, 13 müsabakada 25 puan toplamayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP ANTALYASPOR

Ligde 41 puanla 13. sırada yer alan Kayserispor, ligin 35. haftasında 12 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.