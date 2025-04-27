Kayserispor'a Rizespor karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mehdi Bourabia kaydetti.
KAYSERİSPOR'UN BÜYÜK YÜKSELİŞİ
Ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan Kayserispor, puanını 40'a yükseltti ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 6'ya çıkarttı.
RİZESPOR, GALİP GELEMİYOR
Son 7 maçta sadece 1 kez kazanan ve 4. yenilgisini alan Rizespor ise 37 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Kayserispor, gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak. Rizespor ise evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.
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