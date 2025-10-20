Kenan Yıldız: Her zaman kendime odaklanıyorum

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Real Madrid maçı öncesi UEFA'ya bir röportaj verdi.

Juventus'taki kariyeriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan milli yıldızımız, her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini söyledi.

"HER ZAMAN KENDİME ODAKLIYIM, KARŞILAŞTIRMALARI SEVMEM"

Avrupa'nın en yetenekli isimleri arasında gösterilmesi sorulan Yıldız, "Tabii ki, bu büyük bir motivasyon ama ben her zaman kendime odaklanıyorum. Karşılaştırmaları pek sevmem. Ben benim, kimseye benzemiyorum. Bu yüzden sadece kendime bakıyorum." şeklinde konuştu.

Yıldız'ın UEFA'ya verdiği röportaj sizlerle...

-Juventus'un büyük bir tarihi var. 10 numaralı formayı giymek senin için ne ifade ediyor?

"İlk başta ‘Aman Tanrım, 10 numarayı giyebilecek miyim?’ diye düşündüm. Ama sonra buna fazla önem vermedim. Sadece o numarayı giymek, parlamak ve eğlenmek istedim. Dürüst olmak gerekirse, numara oynamaz, sahada futbolcu oynar. Bu yüzden her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak ve yeteneklerimi göstermek istiyorum. Umarım şimdiye kadar iyi gitmiştir ve böyle devam etmek istiyorum."

-Dünya futbolunun en büyük isimleriyle rekabet edebilme fikri seni heyecanlandırıyor mu?

“Kesinlikle evet. Beni heyecanlandırıyor çünkü çocukken orada olmayı hayal ederdim ve şimdi benim adım da başrol oyuncularının arasında. Yani, evet, bu büyük bir gurur ve muazzam bir duygu.”

-İlk kez Real Madrid ile Santiago Bernabeu'da karşılaşacaksın. Heyecanlı mısın?

“Evet, bu harika. Her çocuk o stadyumda oynamayı hayal eder. Bence dünyanın en güzel stadyumlarından biri ve şimdi orada oynayabilmek bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir kulüple karşılaşmak ise tek kelimeyle inanılmaz. Her şeyin yolunda gitmesini ve harika bir maç oynamayı umuyorum.”

-Santiago Bernabéu demişken, Alessandro del Piero'nun bu stadyumda attığı ünlü iki gol tarihe geçti. Juventus'un 10 numaralı forması giymek nasıl bir duygu? İnsanlar seni Del Piero ile karşılaştırdığında, özellikle de onun attığı gollere benzer goller attığında nasıl hissediyorsun?