Kenan Yıldız, idolüyle bir araya geldi

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 5. haftasında konuk ettiği Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçın 45+1. dakikasında Kamal Sulemana, Atalanta'yı 1-0 öne geçirirken. 78'de Juan Cabal skoru 1-1'e getirdi.

Juventus'ta Kenan Yıldız ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi.

Bu arada milli futbolcu, Juventus - Atalanta maçı öncesi ilginç bir olaya imza attı.

DEL PIERO'NUN YANINA GİTTİ

Sahada takım arkadaşlarıyla ısınan Kenan bir anda gruptan ayrılarak, saha kenarında yorumcu olarak bulunan İtalyan efsanesi Alessandro Del Piero'nun yanına gitti.

CANLI YAYINDA KUCAKLAŞTI

İdolü olarak gördüğü Del Piero ile canlı yayında kucaklaşan Türk futbolcu, kısa bir selamlaşmanın ardından "Görüşürüz" ifadesini kullanarak ısınmaya devam etti.

VİRAL OLDU

CBS Sports canlı yayınında gerçekleşen bu anlar için sunucu Nigel Reo-Coker "Bir efsanenin gücü." yorumunu yaptı.

Kenan Yıldız ile Alessandro Del Piero arasındaki bu görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.