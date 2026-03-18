Kenan Yıldız, milli takım tercihiyle ilgili konuştu

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, İtalyan devi Juventus'ta gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

Öyle ki Kenan, genç yaşına rağmen Juventus'un en önemli oyuncusu olmayı başardı.

Bu sezon Juventus'la çıktığı 39 maçta 10 gol 10 asistlik performansla çift hanelere çıkan Yıldız, İtalya basınından Corriere dello Sport'a konuştu.

MİLLİ TAKIM TERCİHİ SORULDU

Röportajda Kenan'a, "Neden Almanya yerine Türkiye'yi seçtin?" diye soruldu.

Yıldız, Almanya'da yeterli görülmediğini ve hep diğer oyuncuların çağrıldığını söyledi.

"YETERLİ GÖRMÜYORLARDI"

Çocukken katıldığı turnuvalarda en iyi oyuncu seçilmesine rağmen yeteneklerinin farkında olmadığını da söyleyen Kenan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Almanya’da beni yeterli görmüyorlardı, hep başkalarını çağırıyorlardı. Sadece ben yeteneklerimin farkında değildim; çocukken katıldığım tüm turnuvalarda MVP seçilirdim. Sekiz yaşındayken 18 yaşındakilere karşı oynuyordum."

"HİÇBİR ZAMAN PARA İÇİN OYNAMADIM"

Son olarak milli takım hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yıldız, Türkiye’nin genç ve yetenekli bir kadroya sahip olduğunu belirterek Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun gibi isimlere dikkat çekti.

Yeni jenerasyonun önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Futbol anlayışına dair net bir duruş ortaya koyan Yıldız, "Hiçbir zaman para için oynamadım. Para, gelişimin sonucudur" diyerek kariyer planlamasında gelişimi ön planda tuttuğunu söyledi.