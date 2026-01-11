Keny Arroyo: Beşiktaş'a gitmenin kötü bir hamle olduğunu düşünüyorum

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro'ya transfer olan Keny Arroyo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Expreso'ya konuşan Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş günleri hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"ADAPTASYONA YARDIMCI OLDU"

"Cruzeiro'ya hızlı adapte oldunuz ve öne çıktınız." şeklinde gelen hatırlatmaya cevap veren Arroyo, "Öncelikle iyi performans gösterdiğim için ve mutlu olduğum Cruzeiro'ya katılmama izin verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Taraftarlar, teknik ekip ve takım arkadaşlarım beni zaten tanıyorlarmış gibi sıcak karşıladılar ve bu da adapte olmamda bana çok yardımcı oldu." dedi.

"BENİM İÇİN İDEAL LİG"

"Neden Güney Amerika'ya döndünüz?" sorusuna cevap veren 19 yaşındaki futbolcu, "Brezilya, tüm takımların rekabetçi olduğu bir lig ve ülke. Çok güçlü bir lig. Neymar ve Ronaldinho gibi birçok yıldız buradan çıktı. Kendimi hazırlamak ve sonra Avrupa'ya dönmek için ideal bir lig olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, ligin benim futbol tarzıma çok uygun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

"Brezilya'da uzun süre kalmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Ekvadorlu futbolcu, "Beni bu kadar sıcak karşıladıkları için çok mutlu ve minnettarım. Bu yıl daha çok çalışacağım çünkü Ekvador ile Dünya Kupası'na gitmek istiyorum, bu benim hayalim. Avrupa'ya da geri dönmek istiyorum." diye konuştu.

"KÖTÜ BİR HAMLEYDİ"

Avrupa'ya daha önce transfer olduğu hatırlatılan ve, "Beşiktaş'ta neden kendinizi kanıtlayamadınız?" sorusu yöneltilen Arroyo, "Altı aylık bir dönemdi. Pişman değilim ama kötü bir hamle olduğunu düşünüyorum. Tanrı'ya şükür Cruzeiro'nun teklifi geldi ve durumu tersine çevirebildim. Şimdi her şey çok iyi gidiyor." dedi.

"SOLSKJAER İLE SORUN YAŞADIM"

Beşiktaş ile ilgili sözlerinin ardından, "Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile iyi bir ilişkiniz yok muydu?" sorusuna cevap veren genç futbolcu, "Bir oyuncunun işi sahada performans göstermektir ama bana bu fırsat verilmedi. Ayrıca teknik direktör ile bazı sorunlar yaşadım. Yine de bazı olumlu şeyler edindim; Artık Avrupa liglerini tanıyorum, gol atabildim ve aileme daha iyi bir hayat sunabiliyorum." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ'TA 14 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Keny Arroyo'yu geçen yıl ara transfer döneminde Independiente'den kadrosuna katmıştı.

Hücum oyuncusu, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise Cruzeiro'ya transfer olmuştu.

Beşiktaş'ta 14 maçta 2 kez ağları havalandıran Keny Arroyo, yaz transfer döneminde transfer olduğu Cruzeiro'da ise 15 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.