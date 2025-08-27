Keny Arroyo'dan dikkat çeken paylaşım

Beşiktaş'ta ilk 11'e girmekte zorlanan Kenny Arroyo'ya, Brezilya'nın Cruzeiro takımının talip olduğu ortaya çıkmıştı.

Cruzeiro'nun, Ekvadorlu futbolcunun transferi için 7.5 milyon euro teklif ettiği ancak siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın bunu reddettiği öğrenilmişti.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Bu gelişmenin ardından Arroyo'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

19 yaşındaki futbolcu, bir Cruzeiro taraftarının sosyal medyadan yaptığı "Cruzeiro'ya gel" yorumuna bir yıldız ve umarım emojisiyle karşılık verdi.

CRUZEIRO TARAFTARININ ÇAĞRISINA CEVAP VERDİ

Beşiktaş'ya 14 maça çıkan Arroyo, 2 kez fileleri havalandırdı.

Ekvadorlu oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.