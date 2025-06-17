Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Boca Juniors ile Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında karşı karşıya geldi. Kırmızı kart ve olayların damga vurduğu maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Boca Juniors Merentiel ve Battaglia'nın golleriyle 2 farklı öne geçerken Di Maria(p) ve Otamendi, Benfica'ya 1 puanı getiren isimler oldu.

KEREM'LE BELMONTE ARASINDA YAŞANAN POZİSYON DİKKAT ÇEKTİ

Arjantin ekibinde Herrera(yedek kulübesi) ve Figal, Benfica'da ise Belotti kırmızı kart gördü.

Mücadelede Kerem Aktürkoğlu ile Belmonte arasında yaşanan pozisyon ise sosyal medyada gündem oldu.

Hakemin oyunu durdurduğu bir pozisyonda Belmonte, yanından geçerken Kerem Aktürkoğlu'nu kolundan ittirdi.

BOCALI OYUNCU ABARTILI ŞEKİLDE KENDİNİ YERE ATTI

Milli futbolcu ise Belmonte'yi arkasından ittirdi. Belmonte, bu hareket sonrası abartılı bir şekilde kendini yere bıraktı ve hakeme Kerem Aktürkoğlu'nu gösterdi.

Sosyal medyada birçok Türk futbolsever, Boca Juniors takımının maç boyunca sürekli hakeme oynadığını belirterek tepki gösterdi.