Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray'a kırıldım

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mutlu sona Galatasaray ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Konyaspor'un golünü 78. dakikada Prip attı.

Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa ulaşarak, Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon oldu.

Galatasaray'da yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Hak edilmiş bir şampiyonluk"

Sonuna kadar hak ettikleri bir şampiyonluk olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı:

Hak edilmiş bir şampiyonluk. Üzerine basarak söyleyelim. Her ne denirse densin mücadeleyi sonuna kadar verdik. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Sonuna kadar arkadaşlarımla, hocalarımla, taraftarlarımızla hak ettik şampiyonluğu. Hafta boyunca hem camia hem takım biraz etkilenmişti. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu. Galatasaray umutları yine yeşertti, onlar için de sonlandırdı. Çok daha anlamlı oldu. Her şeyde bir hayır vardır derler. Güzel bir şampiyonluk. İnşallah Galatasaray her sene şampiyon olur.