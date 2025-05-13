Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu fırtınası esiyor...
Yaptığı skor katkılarıyla öne çıkmaya devam eden Kerem, kariyer sezonunda durdurulamıyor.
Milli futbolcumuz, bu hafta fileleri havalandırarak takımını şampiyonluk yarışında son haftaya taşıdı.
ŞAMPİYONLUĞU SON HAFTAYA TAŞIDI
Lider Sporting Lizbon’la aynı puanda yer alan Benfica, 33’üncü haftada karşılaştığı rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon şimdiden takımında 16 gol, 10 asist ile toplam 26 skor katkısına ulaşarak kariyer rekorunu geliştirdi.
Sezon başında takıma katılan Kerem Aktürkoğlu, teknik adam Bruno Lage’nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
26 GOLE KATKI SAĞLADI: 16 GOL 10 ASİST...
Aktürkoğlu, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda Galatasaray’da tüm kulvarlarda 23'er gole katkı sağlamıştı.
Başarılı futbolcu, sezonun son bölümünde rekorunu geliştirmeyi ve şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış