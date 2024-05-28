Kerem Aktürkoğlu: Seni çok seviyorum Galatasaray'ım Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, önceki gün yaptığı ve tepki çeken açıklamaların ardından taraftarın gönlünü alan bir paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, Ali Sami Yen'de görkemli bir organizasyonla kupasına kavuştu.

Sarı-kırmızılıların kaptanlarından olan Kerem Aktürkoğlu kutlamalarda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu ayrıca, "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" dedi.

Aktürkoğlu'nun bu açıklamaları Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirirken taraftar da böylesine mutlu bir günde bu açıklamaları yersiz buldu.

"Seni çok seviyorum Galatasarayım"

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından kutlama fotoğraflarını paylaşan Kerem, "Birlikte hayal ettik birlikte başardık. Daha nicelerine! Seni çok seviyorum Galatasaray'ım." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın altına ise taraftarlardan olumlu yorumlar geldi.