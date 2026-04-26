Kerem Aktürkoğlu: Sorumluluk bizlerde

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"PENALTIYI ATABİLSEK ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ"

Derbiyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Güzel başladık aslında, penaltıyı atabilsek çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil." dedi.

"DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Açıklamalarına devam eden Kerem Aktürkoğlu "Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye konuştuk ama maçtan sonra 'keşke' diyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde... Diyecek bir şey yok!" ifadelerini kullandı.