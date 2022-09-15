Kerem Aktürkoğlu'na psikolojik destek

Kasımpaşa maçında attığı iki golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun psikolojik destek aldığı ortaya çıktı.

Geçen sezon tek başına Galatasaray'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu için yaz ayı iyi geçmedi.

Avrupa'dan beklediği transfer teklifini alamayan oyuncu, yeni transferlerin maaş olarak oldukça gerisinde kaldı. Aktürkoğlu, ilk 5 hafta skor katkısı yapamayınca da eleştiriler yükselmeye başladı.

Bu sıkıntılı süreçte ailesinin yanında olduğu Kerem'in, bir aydır psikolojik destek de aldığı ortaya çıktı.

Konyaspor maçında da ilk 11'de

Spor psikoloğu ile çalışmaya başlayan 23 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumları kafasına takmamayı öğrendi. Kendisinden beklenen patlamayı Kasımpaşa'ya yapan Kerem Aktürkoğlu, gollerini babasına armağan etti ve Harry Potter sevinci yerine öptüğü elini kameralara gösterdi.

Yusuf Demir ve Rashica ile forma rekabetine giren Kerem, Konyaspor maçında da ilk 11'de olacak. Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma 2 gol ile katkı sağladı.

Zammı kaptı

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi Kerem'in takımı sırtlamaya başladığını gören Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, üstün performansının ardından futbolcusuna zam yapma kararı aldı.

Bir süredir gündemde olan maaşı konusunda Kerem'in kafasını boşaltıp sahaya odaklanmasını sağlamak isteyen sarı-Kırmızılı yönetim, bu yıl 8 milyon TL alacak olan Kerem'in maaşını 14 milyon TL seviyelerine çıkaracak.

Galatasaray'a bedelsiz olarak geçen sezonun başında gelen kanat oyuncusunun 4 yıl daha kontratı bulunuyor.