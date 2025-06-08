Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sözleri: Zamanı gelince konuşacağım

A Milli Takımımız ve Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, ABD'yle oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kerem'in gitmesini istemiyordum ama kendisi transferi çok istedi" ifadelerine yanıt verdi.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ SORULDU

Her oyuncunun Avrupa'da oynamak isteyebileceğini söyleyen Aktürkoğlu, daha sonra konuyla ilgili zamanı gelince konuşacağını belirtti.

Şu an Portekiz'de mutlu olduğunu ifade eden Aktürkoğlu, Galatasaray'ın her zaman kalbinde olduğunu da söyledi.

"ZAMANI GELİNCE KONUŞURUM"

Haber Global'e konuşan Kerem Aktürkoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki herkes Avrupa'da oynamak ister ama onun belli başlı şeyleri de var. Mümkün olduğu zaman konuşacağım, zaman gelirse konuşuruz. Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Tabii ki şu an mutluyum. Güzel bir sezon geçirdim. Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde oynadım. Galatasaray'da kalbimde her zaman. Umarım hem benim hem de Galatasaray için her şey çok güzel olur"