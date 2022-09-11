Kerem Aktürkoğlu'ndan şık gol

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından nefis bir gol kaydetti.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Maçın ilk yarısında iki takım rakip kalede net pozisyonlar buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Maçın 50.dakikasında Oliveira'nın asistinde Kerem Aktürkoğlu takımını 2-1 öne geçirdi.

Ceza sahası dışından mükemmel gol

Kerem 69.dakikada yine sahneye çıktı ceza sahası dışından attığı harika golle farkı 2'ye çıkardı ve takımını 3-1 öne geçirdi.