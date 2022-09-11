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    Kerem Aktürkoğlu'ndan şık gol

    Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından nefis bir gol kaydetti.
    • 11.09.2022 - 21:56
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    Kerem Aktürkoğlu'ndan şık gol

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Maçın ilk yarısında iki takım rakip kalede net pozisyonlar buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.

    Maçın 50.dakikasında Oliveira'nın asistinde Kerem Aktürkoğlu takımını 2-1 öne geçirdi.

    Ceza sahası dışından mükemmel gol

    Kerem 69.dakikada yine sahneye çıktı ceza sahası dışından attığı harika golle farkı 2'ye çıkardı ve takımını 3-1 öne geçirdi.

    Kerem Aktürkoğlu ndan şık gol #1


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