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Kerem Aktürkoğlu'ndan şık gol
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından nefis bir gol kaydetti.
- 11.09.2022 - 21:56
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Maçın ilk yarısında iki takım rakip kalede net pozisyonlar buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.
Maçın 50.dakikasında Oliveira'nın asistinde Kerem Aktürkoğlu takımını 2-1 öne geçirdi.
Ceza sahası dışından mükemmel gol
Kerem 69.dakikada yine sahneye çıktı ceza sahası dışından attığı harika golle farkı 2'ye çıkardı ve takımını 3-1 öne geçirdi.