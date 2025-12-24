Kerem Aktürkoğlu'nun büyük üzüntüsü

- Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 yenildiği derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu büyük üzüntü yaşadı.
- Maç sonrası yedek kulübesinde başı önde oturan Kerem'in bu anları dikkat çekti.
- Karşılaşmada ilk 11'de yer alan Kerem, 90. dakikada Alaettin Ekici'ye yerini bıraktı.
Türkiye Kupası'nda dün akşam derbi heyecanı yaşandı.
Kadıköy'de oynanan mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu objektiflere yansıdı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90. dakikada yerini genç futbolcu Alaettin Ekici'ye bırakan Kerem Aktürkoğlu, maçın son düdüğü ile birlikte büyük üzüntü yaşadı.
KEREM ÜZÜLDÜ
Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kulübesinde başı önde tek başına oturduğu görüntüsü geceye damga vurdu.