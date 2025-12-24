Abone ol: Google News

Kerem Aktürkoğlu'nun büyük üzüntüsü

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Kerem'in o anları kameraya böyle yansıdı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 08:45 Güncelleme:
  • Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 yenildiği derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu büyük üzüntü yaşadı.
  • Maç sonrası yedek kulübesinde başı önde oturan Kerem'in bu anları dikkat çekti.
  • Karşılaşmada ilk 11'de yer alan Kerem, 90. dakikada Alaettin Ekici'ye yerini bıraktı.

Türkiye Kupası'nda dün akşam derbi heyecanı yaşandı.

Kadıköy'de oynanan mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ KAZANDI

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu objektiflere yansıdı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90. dakikada yerini genç futbolcu Alaettin Ekici'ye bırakan Kerem Aktürkoğlu, maçın son düdüğü ile birlikte büyük üzüntü yaşadı.

KEREM ÜZÜLDÜ

Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kulübesinde başı önde tek başına oturduğu görüntüsü geceye damga vurdu.

Eshspor Haberleri