Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Benfica, AVS'yi yendi

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AVS ile karşılaştı.
Işık Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6. dakikada Portekizli savunmacı Tomas Araujo'nun golüyle öne geçti.
23. dakikada Yunan santrfor Vangelis Pavlidis skoru 2-0 yaparken, sadece 3 dakika sonra İsviçreli kanat oyuncusu Zeki Amdouni farkı üçe çıkardı.
KEREM, SAHNEYE ÇIKTI
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 40. dakikada takımının 4. golünü kaydetti ve ilk yarı 4-0 sona erdi.
BELOTTI'YE ASİST YAPTI
İkinci yarıda ise tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı.
Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi.
ORKUN, 90 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcu Orkun Kökçü ise ilk 11 başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.
BENFICA, MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Bu galibiyetle 75 puana ulaşan Benfica, bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 3 puan önünde lider durumdayken AVS ise 24 puanla 16. sırada yer alıyor.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Öte yandan karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, maçın oyuncusu seçildi.
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