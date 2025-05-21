Kevin De Bruyne son maçında inanılmaz bir gol kaçırdı

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Sezon sonunda İngiliz ekibi Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek Belçikalı orta saha Kevin De Bruyne, Etihad Stadı'ndaki son maçına çıktı.

Kevin De Bruyne, Etihad'daki son maçı öncesi seremoniye çocuklarıyla birlikte çıkarken duygusal anlar yaşandı.

Kevin De Bruyne, karşılaşmanın ilk yarısında takımı 1-0 öndeyken zoru başardı.

SON MAÇINDA ZORU BAŞARDI

Gelişen atakta arka direkte kendisini unutturan Belçikalı orta saha, kalenin hemen önünde golden yararlanamadı.

Çizgi önünde gelişine bir vuruş yapan yıldız oyuncu, topu üstten dışarı yolladı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kevin De Bruyne, kaçırdığı pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Kevin De Bruyne'nin kaçırdığı gol sosyal medyada çok sayıda paylaşılırken, yaşanan olay sonrası taraftarlar 'Bu da kaçar mı?' sorusunu sordu.

DUYGUSAL VEDA

Öte yandan De Bruyne için Etihad Stadyumu'nda maç öncesi duygusal bir veda töreni de düzenlendi.

Tribünlerde dev bir pankart açılırken, üzerinde De Bruyne'nin diz çöküp kramponunu bağladığı ikonik bir poz yer aldı.

Açılan dev afişte, "KING KEV" (Kral Kev) ifadeleri yer aldı. Taraftarlar yıldız oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı.