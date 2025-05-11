Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü'ne 4 attı

Haber Merkezi
1.Lig'in son haftasında şampiyon Kocaelispor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip, 4-1'lik skorla kazandı.
KOCAELİSPOR 4 GOLLE KAZANDI
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ryan Mendes ile 30, 36'da penaltı ve 45+2'de Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Keçiörengücü'nün tek golünü ise dakika 43'te Oğuzhan Ayaydın attı.
ŞAMPİYON 72 PUANLA TAMAMLADI
Bu sonucun ardından şampiyon Kocaelispor, puanını 72 yaparak ligi tamamladı. Keçiörengücü, 51 puanda kaldı.
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