Kocaelispor - Galatasaray maçında temsilci değişikliği yapıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu maçın üst klasman temsilcisi Ersel Kılıç'ın dayısının vefatı nedeniyle yerine üst klasman temsilcisi Cabir Kaşdemir'in atandığını duyurdu.

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig'de 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de oynanacak olan Kocaelispor - Galatasaray A.Ş. müsabakasında görevli üst klasman temsilcisi Ersel Kılıç'ın dayısının vefatı nedeniyle yerine Temsilciler Kurulu tarafından üst klasman temsilcisi Cabir Kaşdemir atanmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Aydın Şentürk'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.