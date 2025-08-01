Kocaelispor hazırlık maçında Al-Wydad Club'ı yendi

Kocaelispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Fas temsilcisi Al-Wydad Club’ı 2-0 mağlup etti.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, Derince Stadyumu’nda oynanan mücadelede sahaya Javanovic, Appindangoye, Ahmet Oğuz, Petkovic, Dan Agyei, Joseph Nonge, Show, Haidara, Wieteska, Mendes ve Samet Yalçın 11’iyle çıktı.

Rakip ekip ise Benabid, Boucheta, Bart, Aboulfath, Brayem, Lamirat, Bakasu, Aziz Ki, Hannouri, Moufi ve Amrabat’tan oluşan kadrosuyla sahadaydı.

Kocaelispor’a galibiyeti getiren goller Petkovic ve Oğulcan Çağlayan’dan geldi.

PETKOVİC: "KAZANMAYA ALIŞMALIYIZ"

Maçın ilk golünü atan Petkovic, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada golle başlamaktan memnun olduğunu belirtti. Türkiye’ye gelişini değerlendiren Hırvat oyuncu, “Hırvat Ligi’nden daha kaliteli bir lige geldim. Burada kendimi göstermek istiyorum” dedi.

Hatalarının farkında olduğunu da vurgulayan Petkovic, “Sahada eksiklerim oluyor, hocamız da bunları bana gösteriyor. Bu hataları düzelterek takıma daha fazla katkı sağlamaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.